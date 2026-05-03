Vinicius rimanda la festa del Barcellona

BARCELLONA (SPAGNA). Stanotte niente feste! Così ha deciso lo scatenato Vinicius , che con una sensazionale doppietta ha trascinato il Real Madrid alla vittoria sul campo dell’ Espanyol , riportando i blancos a 11 punti dal Barcellona , quando mancano quattro giornate alla conclusione della Liga. Celebrazioni che potrebbero essere rimandate alla prossima settimana, in occasione del Clasico del Camp Nou. Ai blaugrana basterà un pareggio per certificare la 29ª Liga.

Niente rosso

Deciso a rimandare la festa degli eterni rivali blaugrana, Arberloa si presenta al Cornellà-El Prat con Brahim Diaz al posto dell’indisponibile Mbappé, a dar ma forte, in avanti, a Vinicius. E proprio il brasiliano, poco prima del 10’, coglie il palo con una girata improvvisa sporcata dal diretto marcatore, El Hilali. Pochi istanti e si ferma nuovamente Mendy, vittima dell’ennesimo malanno muscolare. Lo sfortunato terzino francese cede il posto a Fran Garcia, preferito ad Alvaro Carreras che, visibilmente rabbuiato, rimane seduto tra i rincalzi. Varcata la metà della prima frazione, il direttore Gil Manzano estrae un cartellino rosso davanti al naso a El Hilali, colpevole di uno sgambetto a Vini. Decisione palesemente esagerata che, dopo l’intervento del Var, viene corretta con un’ammonizione. Dopo un nuovo tentativo di Brahim, che sorvola di poco la traversa, il primo tempo si chiude con un gran intervento di Lunin su un colpo di testa ravvicinato di Cabrera, sugli sviluppi di una giocata d’angolo.

Il guastafeste

Nella ripresa, dopo una decina di minuti anonimi, Arbeloa richiama Brahim e Thiago Pitarch per sostituirli con Mastantuono e Gonzalo Garcia. Poco dopo, proprio Gonzalo offre una perfetta sponda a Vinicius, che con un controllo a seguire fa fuori Cabrera e Calero e, poi, deposita in rete il vantaggio dei blancos. Un’altra decina di minuti e il carioca concede il bis al termine di una giocata da urlo, chiusa col colpo di tacco smarcante di Bellingham, seguito dal bolide all’incrocio del brasiliano. E salgono a 15 i gol di Vini nel torneo. Festa del Barça rimandata almeno alla prossima settimana, quando ai blaugrana basterà un pareggio nello scontro diretto con i blancos, per certificare il 29º scudetto.