Mbappé e la rottura con i tifosi del Real Madrid: la vacanza a Cagliari con la fidanzata è solo l'ultimo caso 

Nel calcio, si sa, la parola "aspettative" fa rima con "pressioni". E più sono alte le aspettative, più è pesante il carico di responsabilità. Inutile ricordarlo a uno come Kylian Mbappé , arrivato al Real Madrid per vincere tutto, ma finora protagonista di due buone stagioni solo sotto il profilo realizzativo. Non certo di squadra. Fuori dalla Champions, lontano dal Barcellona in Liga, ma pur sempre autore di 85 gol nelle prime 100 partite con i blancos. Eppure, quando giochi per un club così importante, tutto questo sembra non bastare. E in un attimo, diventi divisivo anche per alcuni episodi extra-campo .

Mbappé in vacanza a Cagliari: solo l'ultimo di tre episodi extra-campo

Ormai non è più un segreto. Kylian Mbappé è stato avvistato a Cagliari in compagnia della sua fidanzata, in un momento che lo vede ai box per l'ennesimo infortunio muscolare. Solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno fatto infuriare i tifosi del Real Madrid, alimentando il malcontento anche all'interno dell'ambiente di Valdebebas. Era già successo, infatti, che Mbappé si allontanasse per qualche giorno da Madrid, approfittando di giorni liberi figli di infortuni o mancate convocazioni in nazionale. Dalla breve gita a Stoccolma nel 2024, per partecipare a una festa organizzata da amici durante la sosta nazionali, al successivo trasferimento a Parigi, dove si affidò alle cure di Bertrand Sonnery-Cottet, un prestigioso traumatologo francese, per risolvere un problema al ginocchio. Lì, l'inizio del percorso di riabilitazione, al fianco di Sébastien Devillaz, braccio destro di Pintus, e del fisioterapista Willy Zurdo, e nuovi scatti nel cuore di Parigi: l'ex Psg, in questa circostanza, fu avvistato nel cuore di Parigi con la madre Fayza, a fare shopping da Messika, una gioielleria di lusso - riporta As -. E poi, una foto che lo ritraeva con Ester Expósito, ora sua compagna. Insomma, viaggi non ritenuti sempre opportuni da tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per ciò che rappresenta Mbappé per il Real Madrid e per la nazionale francese. I risultati ottenuti in stagione, poi, hanno fatto il resto.