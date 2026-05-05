Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 5 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mbappé e la rottura con i tifosi del Real Madrid: la vacanza a Cagliari con la fidanzata è solo l'ultimo caso 

È la terza occasione in cui il fuoriclasse francese viene beccato a trascorrere del tempo libero lontano dalla Spagna, mentre è infortunato
3 min
TagsMbappéReal MadridCagliari
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

Nel calcio, si sa, la parola "aspettative" fa rima con "pressioni". E più sono alte le aspettative, più è pesante il carico di responsabilità. Inutile ricordarlo a uno come Kylian Mbappé, arrivato al Real Madrid per vincere tutto, ma finora protagonista di due buone stagioni solo sotto il profilo realizzativo. Non certo di squadra. Fuori dalla Champions, lontano dal Barcellona in Liga, ma pur sempre autore di 85 gol nelle prime 100 partite con i blancos. Eppure, quando giochi per un club così importante, tutto questo sembra non bastare. E in un attimo, diventi divisivo anche per alcuni episodi extra-campo.

 

Mbappé in vacanza a Cagliari: solo l'ultimo di tre episodi extra-campo

Ormai non è più un segreto. Kylian Mbappé è stato avvistato a Cagliari in compagnia della sua fidanzata, in un momento che lo vede ai box per l'ennesimo infortunio muscolare. Solo l'ultimo di una serie di episodi che hanno fatto infuriare i tifosi del Real Madrid, alimentando il malcontento anche all'interno dell'ambiente di Valdebebas. Era già successo, infatti, che Mbappé si allontanasse per qualche giorno da Madrid, approfittando di giorni liberi figli di infortuni o mancate convocazioni in nazionale. Dalla breve gita a Stoccolma nel 2024, per partecipare a una festa organizzata da amici durante la sosta nazionali, al successivo trasferimento a Parigi, dove si affidò alle cure di Bertrand Sonnery-Cottet, un prestigioso traumatologo francese, per risolvere un problema al ginocchio. Lì, l'inizio del percorso di riabilitazione, al fianco di Sébastien Devillaz, braccio destro di Pintus, e del fisioterapista Willy Zurdo, e nuovi scatti nel cuore di Parigi: l'ex Psg, in questa circostanza, fu avvistato nel cuore di Parigi con la madre Fayza, a fare shopping da Messika, una gioielleria di lusso - riporta As -. E poi, una foto che lo ritraeva con Ester Expósito, ora sua compagna. Insomma, viaggi non ritenuti sempre opportuni da tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per ciò che rappresenta Mbappé per il Real Madrid e per la nazionale francese. I risultati ottenuti in stagione, poi, hanno fatto il resto.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Real Madrid

Da non perdere

Tensione Real MadridIl Real perde Mbappé

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS