Scintille tra Valverde-Tchouameni: "Lite furibonda, sono quasi arrivati alle mani". Cosa sta succedendo nel Real Madrid
Nervi alle stelle tra Tchouaméni e Valverde. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, la tensione di fine stagione in casa Real Madrid sarebbe sfociata in un tesissimo faccia a faccia tra i due centrocampisti, che sarebbero arrivati a un passo dallo scontro fisico durante l’allenamento odierno. La scintilla che avrebbe acceso gli animi sarebbe stata innescata da un fallo concesso per un contatto energico. Da lì la situazione sarebbe velocemente degenerata tra parole grosse, spintoni e un battibecco sempre più acceso davanti ai compagni di squadra.
Tchouaméni-Valverde, faccia faccia dal campo agli spogliatoi
L'aria pesante non si sarebbe attenuata nemmeno al termine della seduta di lavoro e il faccia a faccia sarebbe proseguito negli spogliatoi dove i toni sarebbero rimasti molto alti. Secondo indiscrezioni raccolte da fonti vicine al club, sarebbe stato necessario l’intervento di altri giocatori e membri dello staff per evitare che la situazione sfuggisse completamente di mano.
Nessuna dichiarazione ufficiali da parte della società o dei diretti interessati, ma l’accaduto potrebbe avere ripercussioni sulla gestione del gruppo nelle prossime settimane. Arbeloa sarebbe già al lavoro per ricompattare lo spogliatoio e riportare serenità.