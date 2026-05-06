Scintille tra Valverde-Tchouameni: "Lite furibonda, sono quasi arrivati alle mani". Cosa sta succedendo nel Real Madrid

Nervi alle stelle tra Tchouaméni e Valverde. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, la tensione di fine stagione in casa Real Madrid sarebbe sfociata in un tesissimo faccia a faccia tra i due centrocampisti, che sarebbero arrivati a un passo dallo scontro fisico durante l’allenamento odierno. La scintilla che avrebbe acceso gli animi sarebbe stata innescata da un fallo concesso per un contatto energico. Da lì la situazione sarebbe velocemente degenerata tra parole grosse, spintoni e un battibecco sempre più acceso davanti ai compagni di squadra.