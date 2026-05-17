Real Madrid, basta Vinicius

Mbappé prima scelta

Arbeloa mantiene la parola e, a tre giorni dalla partenza dalla panchina in occasione della vittoria interna con l’Oviedo, Kylian Mbappé abbandona lo sgraditissimo ruolo di quarto attaccante del Real, per riprendersi quello ben più abituale di principale referente offensivo dei blancos. Titolare anche capitan Carvajal, probabilmente alla penultima con la casacca della vita, prima del congedo che pare prospettarsi, al Bernabeu, il prossimo fine settimana, nell’ultima di campionato con l’Atheltic Bilbao. Ancora fuori causa Valverde, che non si è ripreso dal trauma cranico con cui si era concluso il recente faccia a faccia con Tchouameni.

Al primo tentativo

Nei primi scampoli di gioco, il Siviglia si dimostra ben più intenso rispetto ai rivali, che non hanno più molto da chiedere a un campionato che chiuderanno, comunque, al secondo posto alle spalle del Barça. Il più vivace è Oso che, al 5’, costringendo Courtois a una plastica deviazione in angolo. Al primo tentativo, però, va a segno il Real. È il quarto d’ora quando Mbappé controlla di petto nei pressi del dischetto del rigore, arriva a rimorchio Vinicius e insacca con un preciso piattone destro. 16º gol nel torneo per il carioca. Gli andalusi protestano per un possibile colpo al volto del francese al diretto marcatore, Carmona, ma il signor Sanchez Martinez non ne vuol sapere. I padroni di casa accusano il colpo e, una ventina di minuti dopo a sfiorare il raddoppio è l’attivo Mbappé, che parte dalla sinistra, si accentra e, poi, fa partire un destro a giro che sfiora il palo lontano.

Courtois insuperabile

Ad inizio ripresa, Luis Garcia Plaza si gioca un triplo cambio. Tra gli altri appare Alexis Sanchez, che subito dopo manca di un soffio il pareggio. Pochi istanti e, sul fronte opposto, un intervento alla disperata di Kike Salas nega il raddoppio a Mbappé. Il Siviglia replica con un’incursione di Akor Adams, ma stavolta è Dean Huijsen a chiudere proprio all’ultimo, quando il nigeriano si trovava, ormai, a pochi metri da Courtois. Entrano in scena Camavinga e Mastantuono e, proprio l’argentino, subito dopo, centra in pieno il palo con un sinistro dal limite. Un altro paio di minuti e andrebbe a segno Mbappé, ma viene pizzicato in fuorigioco e la rete viene annullata. Attorno alla mezz’ora finisce la gara dell’affaticato Vinicius, che chiede il cambio e lascia il posto a Gonzalo. In pieno recupero, Courtois toglie dall’incrocio un bolide di Kike Salas. Siviglia comunque salvo. Vince il Real.