Liga, gli ultimi verdetti e l'adios di Dani Carvajal

BARCELLONA (SPAGNA). La 95ª edizione della Liga si chiude con gli ultimi verdetti, stabiliti definitivamente dalle nove gare della 38ª e ultima giornata, giocate a orario unificato. Questa sera toccherà a Villarreal e Atletico , impegnate nello scontro diretto dello Stadio della Ceramica che assegnerà il terzo posto. Accompagnano in Segunda Division il fanalino di coda Oviedo , il Girona e il Maiorca , a cui non sono bastati i 23 gol nel torneo dell’ex Lazio Vedat Muriqi , per garantirsi la salvezza. Per quanto riguarda le competizioni Uefa, la Spagna la prossima stagione sarà rappresentata in Champions , oltre che dal Sottomarino giallo e dai colchoneros, dai freschi campioni di Spagna del Barça , che hanno conquistato il 29º scudetto con tre turni d’anticipo imponendosi nel Clasico del Camp Nou, dallo stesso Real Madrid e dal Betis Siviglia . In Europa League , oltre alla Real Sociedad , che ha fatto sua la Coppa del Re , ci sarà il Celta , che si è congedato dal torneo con un’ultima vittoria sul Siviglia . Preliminari di Conference , infine, per il Getafe di José Bordalas , che supera l’ Osasuna di Alessio Lisci .

Le ultime due retrocesse

A dir poco drammatica la gara di Montilivi, dove il Girona non va oltre l’1-1 nello scontro diretto con l’Elche, che passa in vantaggio, al termine del primo tempo, con una pregevole girata di Alvaro Rodriguez. A inizio ripresa, i catalani pareggiano con capitan Arnau Martinez e, nei minuti successivi, centrano una clamorosa traversa con Lemar. Pareggio che condanna i ragazzi di Michel alla retrocessione. Salvezza sfumata anche per il Maiorca, nonostante il secco 3-0 rifilato al già retrocesso Oviedo di un Santi Cazorla prossimo all’adios. Baleari a segno con Pablo Torre, Manu Fornals e con l’implacabile Muriqi. Il Maiorca, così, chiude a 42 punti, come Osasuna e Levante, ma retrocede in virtù della classifica avulsa avversa.

Salvi

Può far festa, così, nonostante la resa al Coliseum di Getafe l’Osasuna di Lisci, abbattuto da un gol di Luis Milla. Medesimo discorso per il Levante, che si arrende alla Cartuja di Siviglia di fronte al Betis. Reti di Abde e Fornals per gli andalusi. Momentaneo pareggio di Carlos Espì per i valenciani. Lo stesso Getafe, con quest’ultima vittoria, fa suo il 7º posto, che vale i preliminari di Conference. In Europa League con la Real Sociedad, ci andrà il Celta, che ha battuto il Siviglia con un bolide dalla distanza di Moriba. E, in caso di successo nella finale di Conference con il Crystal Palace, strapperà un posto per la vecchia Coppa Uefa anche il Rayo Vallecano, che si piazza in 8ª posizione.

Standing ovation

Lacrime a applausi, poi, al Santiago Bernabeu, dove capitan Dani Carvajal, una vita in blanco e 6 Champions, dice adios al club della vita tra gli applausi, con un’ultima vittoria sull’Athletic Bilbao del partente Ernesto Valverde. Gara che si apre col gol del canterano Gonzalo Garcia, liberato proprio da un assist di Carvajal. A segno, poi, Bellingham, il Pichichi Mbappé - 25 gol e massimo marcatore della Liga per il secondo anno di fila - e Brahim Diaz per i ragazzi di Arbeloa. Di Guruzeta e Izeta i gol dei baschi. Ultima zampata in terra di Spagna anche per Robert Lewandowski, che saluta il Barça con il 120º gol complessivo in blaugrana, prima della reazione del Valencia, che ribalta tutto con le reti di Javi Guerra, Luis Roja e Guido Rodriguez. Domani sera tocca a Villarreal e Atletico Madrid, che chiudono il campionato con lo sconto diretto che assegnerà il terzo posto.