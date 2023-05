Siviglia, 1 milione di euro per avere più tifosi a Budapest: i dettagli

In vista della finale di Europa League contro la Roma il Siviglia ha una strategia precisa. Al club spagnolo saranno destinati per i tifosi 15.344 biglietti per assistere al match alla Puskas Arena, 75% dei quali saranno riservati per i soci. Recentemente però il club spagnolo ha svelato, tramite i propri dirigenti, che ha in mente uno stratagemma per riempire tutti i posti a loro assegnati.