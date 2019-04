Razzismo in Ligue 1, Koulibaly si schiera con l'ex Juventus Gouano

DIGIONE (Francia) - Ancora un episodio di razzismo che scuote il mondo del calcio. Al minuto 78 di Digione-Amiens, il capitano degli ospiti, nonché ex Primavera della Juventus, Prince Gouano, va dall'arbitro e minaccia di uscire dal campo se non si risolve la situazione: lo stesso protagonista dell'infelice vicenda, poi, si reca sotto la curva ed indica il "goliardico" tifoso autore dei "buu", individuato così dal club di casa e prontamente denunciato. Gouano, che in bianconero ha vinto da protagonista il Torneo di Viareggio 2012 prima di girovagare per l'Italia (Lanciano, Vicenza ed Atalanta) e l'Europa (Le Havre, Waalwijk, Rio Ave, Bolton, Gaziantepspor e Vitoria Guimaraes), oggi capitano dei piccardiani, ha ricevuto messaggi di solidarietà da numerosi personaggi del circuito pallonaro, ed in particolare su Instagram, il repost di Kalidou Koulibaly.