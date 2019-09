Ligue 1: Rennes ko in casa con il Nizza, vince il Marsiglia di Strootman

ROMA - Vittoria di misura per l'Olimpique Marsiglia sul Saint Etienne nel posticipo che chiude la quarta giornata di Ligue 1. Grazie al successo di questa sera Strootman e compagni salgono al secondo posto in classifica con 7 punti.

Ligue 1: risultati e classifica

Ligue 1: vittoria per il Nizza, pari per il Monaco

Il Nizza si è imposto in trasferta, per 2-1, sul campo del Rennes, inserito nel girone della Lazio di Europa League. Al Roazhon Park, la squadra allenata Patrick Vieira si è imposta grazie alle reti siglate da Cyprien (da calcio di rigore) e da Coly (nei minuti di recupero), ribaltando il punteggio del match dopo l'iniziale vantaggio dei padroni di casa, arrivato per via di una autorete di Benitez. Con questo successo il Nizza ha raggiunto in vetta alla classifica della Ligue 1 proprio il Rennes, più l'Angers e il Psg, tutti a quota 9. Pareggio per 2-2 del Monaco sul campo dello Strasburgo nella quarta giornata della Ligue 1. I monegaschi non riescono a portare a casa la prima vittoria in campionato e rimangono nelle zone basse della classifica, penultimi, con 2 soli punti all'attivo. Pochi minuti in campo nelle fila del Monaco per Keita Balde, ex Lazio e Inter, che non è riuscito a incidere sul match.

