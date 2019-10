Icardi dopo il gol con il Psg: "Sono felice. Con i campioni è tutto più facile"

PARIGI (Francia) - "Sono molto contento della partita della squadra. Sono molto felice di aver segnato un gol che ci ha dato la vittoria. Continueremo a lavorare per fare progressi". L'attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, commenta così il suo primo gol con la sua nuova maglia. La punta argentina è al club parigino in prestito dall'Inter e ieri sera ha siglato il gol decisivo nella vittoria per 1-0 sul Galatasaray in Champions League.

Nelle ultime tre partite di Ligue 1 Icardi non è sceso in campo per recuperare da un infortunio, contrattempo che ne ha rallentato l'ambientamento con i nuovi compagni: "Mi sto riprendendo, non sono ancora al 100% - ha sottolineato l'ex nerazzurro - ma con un obiettivo, il dolore passa. Continuerò a lavorare. Il mio inserimento è stato molto buono. Il fatto che ci siano persone che parlano spagnolo mi facilita. Sono molto felice. Giocare con calciatori di questa qualità è facile per chiunque. Con Di Maria e Sarabia che sono molto veloci, molto tecnici, è facile per tutti" ha concluso Icardi.

(In collaborazione con ItalPress)