Psg show, poker al Marsiglia: doppiette di Icardi e Mbappé

ROMA - Icardi e Mbappé protagonisti della vittoria del Psg contro l'Olympique Marsiglia nel posticipo della 11esima giornata di Ligue 1. L'ex attaccante dell'Inter trova il primo gol dopo una ribattuta del portiere avversario al 10' e raddoppia al 26' su assist di Verratti. Poi ci pensa Mbappé che replica al 32' e al 44'. Per Icardi sono ora quattro le reti segnate in Ligue 1. In classifica, Psg saldamente al comando a quota 27 e già con otto punti di vantaggio sul Nantes secondo.

Vittoria con il brivido del Rennes, avversario della Lazio nel girone di Europa League, che supera per 3-2 il Tolosa solo nei minuti finali. Gli uomini allenati da Stephan partono forte e dopo 6 minuti sono già avanti 2-0, grazie ai gol dell'ex Milan Niang e di Hunou. Il Tolosa accorcia con un gol prima del riposo di Dossevi e poi nella ripresa pareggia grazie a Gradel. La gara sembra avviarsi verso un pareggio ma al 91' entra Gboho che un minuto dopo segna il gol del definitivo 3-2. Con questi tre punti il Rennes sale a quota 15 punti nella classifica della Ligue 1. Il Saint Etienne non va oltre il pareggio per 2-2 in casa contro l'Amiens: ospiti, sotto sul finire del primo tempo per una rete di Khazri, pareggiano e ribaltano il match nella ripresa con Mendoza al 68' e Akolo al 76' ma vengono rimontati all'80' da un autogol di Dibassy.

