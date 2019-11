Ligue 1: Payet trascina il Marsiglia, 2-1 al Lione. Vince il Rennes

ROMA - Il Marsiglia vince 2-1 in casa contro il Lione nel posticipo della 13esima giornata del campionato di Ligue 1. La formazione di Villas-Boas va in vantaggio al 18' minuto di gioco con il rigore trasformato da Payet e raddoppia sempre con l'attaccante francese a sei minuti dall'intervallo. Nella ripresa, la squadra di Rudi Garcia dimezza lo svantaggio con la rete di Dembele a mezz'ora dal termine ma non riesce poi ad approfittare della superiorità numerica per l'espulsione di Alvaro e rimedia il quinto ko in campionato, rimanendo a quota 16. Il Marsiglia, invece, sale al secondo posto della classifica di Ligue 1.

Nantes ancora ko, il Rennes stende l'Amiens

Quarta sconfitta consecutiva per il Nantes, che oggi ha perso in casa per 3-2 contro il Saint-Etienne. Partita divertente, con le due squadre che hanno risposto agli avversari colpo su colpo. I padroni di casa passano in vantaggio al 14' con Blas ma sette minuti dopo gli ospiti rispondono con Trauco, che firma il pareggio. Quattro minuti e il Nantes ritorna avanti, grazie al gol di Louza. Il Saint-Etienne però non molla e con Bouanga, autore di una doppietta, prima riacciuffa la gara e poi la ribalta definitivamente. Nell'altra gara di questo pomeriggio il Montpellier ha vinto per 3-0 sul Tolosa grazie alle reti di Laborde, Le Tallec e Savanier, salendo così a 19 punti. Il Rennes, nello stesso girone di Europa League della Lazio, ha sconfitto in casa l'Amiens per 3-1 con i gol di Hunou, dell'ex Milan Niang e di Raphinha (su rigore), ribaltando il vantaggio iniziale degli ospiti, arrivato grazie a Guirassy.

