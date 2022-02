Ligue 1, clamoroso tonfo del Psg: 3-1 a Nantes. Lens-Lione 1-1

LENS (FRANCIA) - Dopo quattro vittorie consecutive, crolla il Paris Saint-Germain, capolista in Ligue 1 con 59 punti raccolti in 25 partite. Con Verratti in campo dal 1' e Donnarumma in panchina, i ragazzi di Pochettino chiudono addirittura sotto di tre reti la prima grazione di gioco in casa del Nantes, puniti da Kolo Muani (4'), Merlin (16') e - dopo lo spavento per Mbappé, rimasto dolorante a terra per due interminabili minuti - Blas su rigore (45'+5). Nella ripresa Neymar accorcia le distanze al 47', poi al 59' fallisce il penalty che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. Nel finale c'è spazio per Draxler, Di Maria, Hakimi, Mendes ed Icardi, ma il risultato non cambia più. Finisce invece in parità la sfida dello Stade Bollaert-Delelis tra Lens e Lione. A passare in vantaggio, al 13' con la rete realizzata da Clauss, sono i padroni di casa, ma Paquetà, Emerson Palmieri e compagni trovano il definitivo 1-1 pochi minuti prima dell'intervallo con Kadewere. Con questo pareggio il Lione è ora quinto nella classifica della massima serie francese con 38 punti, a pari merito con il Nantes.