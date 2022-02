Ligue 1, Mbappé ribalta il Saint-Etienne: Psg in testa a +16

PARIGI (Francia) - Messo da parte lo shock iniziale dettato dal vantaggio del Saint-Etienne firmato Bouanga dopo 16' di gioco, il Paris Saint-Germain, privo di Verratti squalificato (oltre che di Hakimi, Sergio Ramos, Paredes, Herrera e Kurzawa), ma con Donnarumma in campo dal 1' al posto di Keylor Navas, si impone 3-1 al Parco dei Principi: grande protagonista Kylian Mbappé, autore di una doppietta - al 42' e al 47', in entrambi i casi su passaggio vincente di Lionel Messi - e di un assist per il tris dell'ex Parma Danilo Pereira (52'), prima di far spazio, per gli ultimi 7' di partita, a Mauro Icardi: con questo successo i ragazzi di Pochettino salgono a quota 62 punti in 26 partite di Ligue 1, 16 in più delle seconde della classe Nizza (che ha pareggiato oggi 0-0 a Strasburgo e che ha un punto di penalizzazione) e Marsiglia (impegnato domani a Troyes).