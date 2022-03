Coppa di Francia: Nizza in finale, sfuma il sogno del Versailles

NIZZA (FRANCIA) - Sfuma in semifinale il sogno del Versailles che perde 2-0 in casa del Nizza (titolare l'ex juventino Lemina) e non riesce così a eguagliare l'impresa del Calais, unica squadra di N2 (la quarta divisione transalpina) riuscita ad arrivare in finale di Coppa di Francia (poi sconfitto nel 2000 dal Nantes). I rossoneri di Galtier, terzi in Ligue 1, staccano il pass grazie alle reti segnate nella ripresa da Gouri (48') e Dolberg (73') e aspettano ora di sfidare nell'atto conclusivo della manifestazione (in programma allo 'Stade de France') la vincente della sfida tra Nantes e Monaco.