Ligue 1, il Psg cade nel finale contro il Nizza di Kluivert

NIZZA - Si ferma a sorpresa il Paris Saint Germain che nella 27esima giornata di Ligue 1 perde per 1-0 contro il Nizza. I parigini escono sconfitti dall'Allianz Riviera di Nizza dopo una partita a ritmi molto lenti. Messi e Neymar non incidono mentre i padroni di casa si rendono spesso pericolosi soprattutto con gli attacchi dalla fascia dell'ex Roma Kluivert. La gara si accende nel finale con Icardi che trova un ottimo tiro e poi con Delort che all'88' raccoglie un ottimo cross di Stengs e segna il gol vittoria. Il Nizza si conferma la bestia nera del Psg: è la seconda sconfitta dopo quella ai calci di rigore in Coppa di Francia. Cambia poco per la squadra di Pochettino che guida comunque la classifica con 62 punti a ben +13 proprio sul Nizza secondo. Il Psg arriverà così alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Infine nel sabato della Ligue 1 trionfa il Brest che grazie alla rete di Honorat batte il Lens per 1-0.