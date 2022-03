Niang non incide, crolla il Bordeaux. Il Rennes sogna la Champions

BORDEAUX (Francia) - Con lo sfortunato autogol di Poussin sul rigore inizialmente fallito da Balde al 28' e con un secondo penalty, stavolta trasformato da Mothiba all'85', crolla il Bordeaux dell'ex Milan, Genoa e Torino M'Baye Niang (in campo nella ripresa) tra le mura amiche con il Troyes (in 10 dal 91' per l'espulsione di Koné), scivolando così a -3 dai rivali odierni e restando sul fondo della classifica di Ligue 1 dopo 27 giornate in coabitazione con il Metz, sconfitto 1-0 dal Saint-Etienne (Bouanga al 52'). Sogna la Champions il Rennes, che si sbarazza 2-0 dell'Angers con Bourigeaud al 33' e Laborde all'87', portandosi così in quarta posizione a quota 46. Vittoria col medesimo risultato per il Nantes contro il Montpellier, frutto dei centri di Kolo Muani al 69' e Geubbels al 92', che valgono la sesta piazza. Chiude il quadro l'1-1 tra Reims e Strasburgo: al vantaggio ospite di Bellegarde al 69' risponde Cajuste all'84'. Vittoria interna del Lille che batte 4-0 il Clermont e sale in settima posizione. Match sbloccato al 3' da un colpo di testa di Bamba. Nel secondo tempo gli ospiti restano in dieci causa espulsione di Abdul Samed e l'undici di Gourvennec dilaga con David, Celik e Zhegrova.