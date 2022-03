"Messi-Psg, nessun dubbio: già deciso il futuro"

Dopo la scottante eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, Messi si è ritrovato al centro delle critiche per il suo scarso rendimento alla prima stagione lontano da Barcellona, con il Psg. Nonostante questo, stando a quanto riportato da Marca, il club francese non avrebbe dubbi sul futuro dell'argentino, a partire dalla sua volontà. Infatti, il fuoriclasse sarebbe convinto di rispettare la durata del suo contratto. Inoltre, con la probabile partenza di Mbappé al Real Madrid, il ruolo di Messi in squadra cambierebbe (dipende anche da chi sarà l'allenatore): in questa stagione, l'argentino ha giocato più come playmaker che come attaccante. In più, Leo ha come obiettivo i prossimi Mondiali in Qatar del 2022, che rappresentano l'ultima occasione per lui di diventare campione del mondo, ed ssere in ottima forma con il Psg è il modo migliore per arrivare in modo ottimale al torneo con l'Argentina.