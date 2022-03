Mbappé e la confessione a Pogba: "Sono un po' stufo"

PARIGI (Francia) - Era fissato per questo lunedì il raduno della Francia a Clairefontaine, per avviare la preparazione dei campioni del Mondo in carica in vista dei prossimi match. All'appuntamento hanno preso parte tante stelle del calcio internazionale sulla lista dei convocati di Didier Deschamps, tra cui ovviamente Kylian Mbappé, il cui futuro sembra tingersi sempre più di un bianco "merengue".