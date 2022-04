Ligue 1, colpo salvezza del Lorient: da 0-2 a 6-2 con il Saint-Etienne

LORIENT (Francia) - Colpo salvezza del Lorient che, sotto 2-0 in casa nell'anticipo della 31ª giornata di Ligue 1, si impone 6-2 in rimonta con il Saint-Etienne e sale a quota 31 punti, quattro in più dei rivali odierni terz'ultimi. Gli ospiti di Pascal Dupraz, che lascia 90' in panchina Assane Dioussé (ex Empoli e Chievo) e 70' Gabriel Silva (in Italia con Udinese, Carpi e Genoa), passano in vantaggio con Bouanga dopo soli 4' e, dopo il pari di Koné annullato per fuorigioco al 20', raddoppiano 2' più tardi con Nordin. I bretoni annullano lo svantaggio prima dell'intervallo con l'uno-due firmato da Moffi su rigore (43') e Koné (al 1' di recupero), per dilagare poi nella ripresa. Il sorpasso è opera di Le Fee al 61', Koné firma la doppietta 4' più tardi, imitato - con gli avversari in dieci dal 68' per la clamorosa doppia ammonizione rimediata in appena 30 secondi da Neyou (era entrato in campo solo 6' prima) - da Moffi all'86'. Boisgard al 90' chiude il corposo tabellino.