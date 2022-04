Ligue 1, il Lilla cade con il Lens. Vince il Saint-Étienne

Fondamentale successo in casa per 2-1 per il Saint-Étienne nella 32esima giornata della Ligue 1 contro il Brest. A decidere il match la doppietta di Camara, inutile per gli ospiti il gol dell'iniziale vantaggio siglato da Honorat. Con questo successo il Saint-Étienne si porta a 30 punti in classifica, mentre il Brest resta fermo a quota 39. Vince anche il Lens in casa del Lilla 2-1: Xeka non basta, Frankowski e Kalimuendo decidono il match. Con questi tre punti il Lens sorpassa proprio il Lilla, 50 a 48.