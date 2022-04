Psg, Pochettino: "Futuro? Voglio la rivincita in Champions"

PARIGI - "Io ho ancora intatta la voglia di rivincita in Champions League. Quando avremo conquistato il titolo, spero già domani, sarà il momento di sedersi tutti insieme per disegnare il futuro della squadra". Sono le parole di Mauricio Pochettino, tecnico del Paris Saint Germain, alla vigilia della 33ª giornata di Ligue 1 che potrebbe già incoronare campione di Francia la sua squadra: il Psg ha infatti ben 15 punti di vantaggio sul Marsiglia, domani può quindi conquistare il suo decimo titolo se nella partita in programma ad Angers otterrà un risultato migliore di quello che l'OM conquisterà col Nantes con ben cinque giornate di anticipo. Pochettino punta al suo primo scudetto col Psg e punta già al futuro, rendendo nota la sua volontà: "Ho ancora un anno di contratto, quindi non è una semplice questione di volontà, ma contrattuale. Io voglio la rivincita in Champions League". La decisione spetterà dunque alla società, dopo una stagione con la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Francia da parte del Nizza e soprattutto agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid.