Donnarumma nominato miglior portiere della Ligue 1 2021-'22

L'ex rossonero è stato infatti nominato miglior estremo difensore della Ligue 1 2021-'22 da parte del sindacato calciatori francese (UNFP). Il portiere della nazionale ha conquistato il 'Trophée UNFP" per il proprio ruolo, avendo la meglio su una concorrenza che comprendeva Walter Benitez del Nizza, Matz Sels dello Strasburgo e due ex della Serie A, l'ex fiorentino Alban Lafont del Nantes e l'ex romanista Pau Lopez (Marsiglia).

Il Psg sceglie Donnarumma: finita la coesistenza con Navas

Per Donnarumma si tratta di un traguardo importante e significativo, per ottenere il quale all'ex rossonero è bastato giocare appena 16 partite di campionato, quasi equamente divise tra 2021 (7) e 2022 (9), nell'alternanza con Keylor Navas che ha visto l'italiano schierato soprattutto in Champions League, ma che alla fine non ha giovato a nessuno dei due portieri. In vista della prossima stagione la società sembra aver deciso di mettere sul mercato il costaricense, pronto all'addio dopo tre stagioni a Parigi, con Donnarumma che dovrebbe quindi avere via libera per la maglia da titolare in tutte le competizioni.

Mercato Psg, sarà rivoluzione?

In casa Psg il futuro è ancora in alto mare, alla luce dei dubbi legati alla permanenza o meno di Mauricio Pochettino in panchina, ma soprattutto al possibile rinnovo di Kylian Mbappé, che andrà a scadenza il prossimo 30 giugno e che potrebbe prendere posizione nelle prossime settimane, con l'interesse del Real Madrid sempre vivo. Intanto il ds Leonardo sta stilando la lista dei tanti giocatori che sembrano destinati a lasciare la squadra: oltre a Navas, tra gli altri c'è anche Mauro Icardi. Problemi che non riguardano Donnarumma, deciso a prendersi la ribalta nella prossima stagione al termine di un'annata deludente, infarcita da diversi errori e anche dalla delusione della mancata qualificazione con l'Italia a Qatar 2022.