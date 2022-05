Psg, clamoroso Pochettino: si conferma dopo aver perso praticamente tutto!

PARIGI - "La decisione di Mbappé ? Non mi ha sorpreso. Confidavamo nel fatto che non avesse ancora scelto e che lo avrebbe fatto all'ultimo momento". Sono le parole a "Cadena Cope" di Mauricio Pochettino che ha commentato così la scelta dell'attaccante francese di restare al Psg . "Tutto lo spogliatoio - prosegue -, me compreso, lo ha saputo solo mezz'ora prima dell'annuncio. Soltanto Hakimi lo sapeva già. Con Kylian abbiamo sempre avuto un bel rapporto e nell'intervallo della gara col Metz mi ha regalato la maglia del rinnovo. Il Real Madrid ? Posso capire che siano delusi".

Pochettino: "Rimango al Psg"

Pochettino ha poi parlato del suo futuro e non sembra avere dubbi: "Rimarrò sulla panchina del Psg al 100%. Ho ancora un anno di contratto, abbiamo delle sfide davanti che motiverebbero qualsiasi allenatore. Voglio restare, il Psg è un club ambizioso". La volontà del tecnico argentino però si scontra con i risultati ottenuti, dal campionato perso lo scorso anno alle clamorose eliminazioni in Coppa di Francia e soprattutto agli ottavi della Champions League per mano del Real Madrid in questa stagione nonostante una rosa piena di campioni.

L'annuncio di Al-Khelaïfi

Sul futuro di Pochettino si è espresso negli scorsi giorni il presidente del club Nasser Al-Khelaïfi, che ha parlato di radicali cambiamenti che saranno annunciati il prossimo lunedì: "Penso che annuncerò tutti i cambiamenti la prossima settimana, l'intero progetto, tutti i cambiamenti. Un nuovo allenatore? Non parlerò di questo. Per ora abbiamo Mauricio Pochettino, lo rispettiamo. Lo saprete prossima settimana".