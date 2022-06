Sergio Ramos, ira dei followers per le spese 'pazze': 900 euro per una bistecca

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Sta scatenando scalpore sul web una foto pubblicata da Sergio Ramos, difensore del Psg ed ex capitano del Real Madrid, che in compagnia della moglie Pilar Rubio a Dubai ha condiviso su Instagram una storia dove si vede la coppia mangiare una bistecca bagnata in oro 24 carati dal prezzo di 900 euro al pezzo. I followers hanno accusato il calciatore spagnolo per questa spesa elevata, accusandolo di "una mancanza di connessione ed empatia con la realtà". Tanti i commenti negativi, fra i quali: "Mezzo paese lavora 50 ore alla settimana per toccare quella cifra", e ancora " in un paese dove il salario minimo è di 1.000 ne hanno ancora abbastanza per un buon vino".