"Messi fa ricco il Psg: l'incasso pazzesco del club dopo un anno"

PARIGI - Dal 10 agosto 2021, cioè dal giorno dell'ufficialità, Messi ha gonfiato notevolmente il portafoglio del Paris Saint-Germain , impattando a livello economico più di quanto non abbia fatto sul campo dal punto di vista squisitamente tecnico. La stagione - la prima - dell'ex Barcellona al Psg non è stata esaltante, ma sotto il profilo degli incassi il club francese ne ha beneficiato eccome della presenza dell'argentino.

L'incasso record del Psg grazie a Messi

Come riporta "Sport", nel primo anno di Messi il Paris ha fatto registrare l'incasso record di 700 milioni di euro in una sola stagione. Ovviamente non va trascurato nemmeno l'apporto che Mbappé e Neymar hanno dato all'immagine del club, soprattutto dopo il rinnovo del francese, ma la Pulce ha contribuito moltissimo per ciò che concerne sponsor e vendita delle magliette: è stato venduto più di un milione di maglie, il 60% delle quali con il 30 di Leo sulla schiena. Impatto devastante che ha fatto ancora più ricco il Psg.