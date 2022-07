Psg, Galtier è carico: "Qui per vincere tutto"

PARIGI (FRANCIA) - L'avventura di Christophe Galtier al Psg è iniziata solo da qualche giorno ma l'ex tecnico del Nizza sembra avere le idee piuttosto chiare. Il neo allenatore dei parigini, che ha preso il posto di Mauricio Pochettino, non si nasconde e in un'intervista al quotidiano francese L'Èquipe ammette: "Sono qui per vincere tutto".

Galtier avvisa i calciatori del Psg

"Zidane è Zidane. Ha una storia incredibile: è unico - continua Galtier -. Parlando però con il presidente e con Campos non avevo dubbi, sapevo che sarei stato io l'allenatore del Psg. Ci saranno regole che presenterò al gruppo, alcune cose negoziabili, altre no. Dovranno fare dei compromessi, se qualcuno ha motivi validi per non rispettare le regole, chiunque sia il calciatore, se ne parlerà, ma sarà una cosa naturale, mica siamo nell'esercito. E non prenderò mai una decisione senza consultare chi è sopra di me, il presidente e la direzione sportiva. Al-Khelaifi ha insistito parecchio sulla disciplina di gruppo - chiarisce il nuovo tecnico del Psg-. Il primo obiettivo è la Champions League. Col Chelsea l'ha vinta Di Matteo, chi ci avrebbe scommesso un centesimo? Il capitano della squadra sarà Marquinhos; poi ci saranno dei vicecapitani".