"Icardi non convocato, divorzio con Wanda Nara in vista?"

Fa discutere la mancata convocazione di Mauro Icardi a Parigi : l'attaccante argentino, nonostante l'infortunio di Kylian Mbappé , è rimasto fuori dalla lista per il match del Paris Saint Germain in programma questa sera contro il Clermont, che segna il debutto in Ligue 1. Sui media francesi si vocifera che dietro all'assenza dell'ex capitano dell 'Inter ci sarebbe l'ennesima crisi con Wanda Nara.

"Psg, Icardi fuori per problemi personali"

Come riporta Le Parisien, Icardi non è infortunato e non è stato escluso per scelta tecnica dal tecnico Christophe Galtier, ma non è stato convocato per risolvere alcune questioni private non meglio specificate. Nelle scorse settimane, la stampa argentina aveva riportato le voci di un possibile divorzio con Wanda Nara, puntualmente smentite poi da entrambi gli interessati sui loro profili social.