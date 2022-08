Wenger elogia Ramsey: "Un valore aggiunto per il Nizza"

NIZZA (FRANCIA) - È iniziata alla grande l'avventura di Aaron Ramsey al Nizza. Il gallese, dopo le difficili esperienze con Juve e Rangers, si è trasferito al club francese con il quale sembra abbia avuto un ottimo impatto andando anche in gol all'esordio in Ligue 1.

Wenger su Ramsey

Arsene Wenger, che lo ha allenato ai tempi dell'Arsenal, è andato a trovarlo nel ritiro del suo nuovo club e ha speso parole importanti per lui: "Aaron porterà un valore aggiunto. In Italia ha avuto qualche problema con gli infortuni e dobbiamo dargli tempo per tornare al top fisicamente. È creativo, sa fare gol perché ha tempismo con gli inserimenti e può aiutare la squadra a crescere. Ha giocato molte partite importanti e penso che possa portare molto alla squadra grazie alla sua esperienza e ambizione".