Il Lens batte il Troyes di Rami e vola in testa alla Ligue 1

LENS (Francia) - Il Lens batte di misura il Troyes - grazie al gol di Danso dopo 39' - nell'anticipo della settima giornata e si porta provvisoriamente in testa alla classifica di Ligue 1 con 17 punti, frutto di cinque vittorie e due pareggi. Con l'ex Lazio Kakuta in panchina per 90' e Fofana, arrivato dall'Udinese nell'estate del 2019, in campo ad inizio ripresa, i ragazzi di Haise dominano sin dalle prime battute di gioco, sfiorando il vantaggio già al 6' con Sotoca e chiedendo - invano - a gran voce un calcio di rigore al 10'. Al 16' si fa male Gradit, sostituito da Frankowski, e proprio dai piedi del neo-entrato nasce la rete dell'1-0, complice una leggera deviazione. Il Troyes, che schiera in difesa l'ex Milan Rami e l'americano Palmer-Brown, anni fa accostato con una certa insistenza alla Juventus, e in avanti Agoumé, in prestito dall'Inter, rischia di capitolare a 2' dall'intervallo, ma Cabot, cresciuto proprio nel club dell'Aube, "grazia" i vecchi compagni. La prima occasione degli ospiti arriva al 59', con Samba che si supera per negare il pari a Mama Balde, quindi è il Lens a divorarsi il raddoppio prima con Sotoca (69'), poi con Openda (70'), rilevato 2' dopo dal polacco Buksa, in Italia nel 2014 con la maglia del Novara. Nel finale le squadre hanno una chance per parte, rispettivamente con Sotoca (79') e Mama Balde (81'), ma il risultato non cambia più.