Mbappé contro Hakimi: "Devi passarmela". Il video diventa virale

PARIGI - Sui social sta diventando virale il video in cui Mbappé rimprovera Hakimi dopo una giocata che non è piaciuta all'attaccante del Psg, affamato di gol. L'ex Monaco, nel sottopassaggio del Parco dei Principi, ferma il terzino e gli dice: "Riguardati il video, dovevi passarmela", evidentemente contrariato per una scelta sbagliata del suo compagno, che non lo ha servito come voleva. A quel punto l'ex Inter riconosce l'errore e replica: "Sì, mi dispiace. L'ho visto". Ma Mbappé attacca: "Non basta chiedere scusa, devi passarmela". Categorico. Una risposta che sta scatenando le reazioni di tanti tifosi parigini e non solo.