Continua a vincere il Lille di Fonseca, che ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo per 3-0 lo Strasburgo. La squadra del tecnico ex Roma apre così l'undicesima giornata di Ligue, con le reti che portano la firma di Cabella e David (doppietta). In campo come titolare anche l'ex Napoli Ounas. Con questo risultato Fonseca sale al sesto posto con 19 punti, a -1 dal Monaco.