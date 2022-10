Messi e Mbappé straordinari: il Psg travolge l'Ajaccio

Il Psg travolge l'Ajaccio 3-0 con la doppietta di Mbappé e il gol di Messi, salendo in classifica a 32 punti, a +6 sul Lorient che giocherà domenica contro il Troyes. Per il Paris, avversaria della Juventus nel girone di Champions League, è la decima vittoria in dodici giornate di Ligue 1. Da sottolineare sia lo splendido gol di Messi, arrivato alla fine di un bellissimo scambio con Mbappé, che ha fornito l'assist alla Pulce col tacco, sia il clamoroso errore proprio di Mbappé davanti al portiere: rigore in movimento, ma pallone in curva. Comunque, un abbaglio che non ha pregiudicato la prestazione dell'ex Monaco.