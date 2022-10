Invade il campo per farsi un selfie con Messi: la sua reazione è virale sul web

Messi è un alieno: gol da leggenda all'Ajaccio

Messi, quattro invasioni di campo per lui

Le prodezze in campo di Lionel Messi sono state apprezzate dai tifosi del Psg e dei padroni di casa, che hanno approfittato della presenza del campione argentino per abbracciarlo, simbolicamente e fisicamente. In quattro occasioni si sono infatti registrate delle invasioni di campo: i tifosi dell'Ajaccio sono scesi in campo e hanno chiesto a Messi di realizzare dei selfie. Una scena insolita, ma alla quale il campione argentino si è prestato con il sorriso sulle labbra.