Poker col brivido per il Psg, pari beffa per il Marsiglia di Tudor

PARIGI (FRANCIA) - Sofferenza, un'altalena di emozioni e alla fine la gioia per il successo al 'Parco dei Principi', dove il Psg ha battuto 4-3 il Troyes nella 13ª giornata della Ligue 1 grazie alle firme dei suoi assi e ha così riallungato in vetta, a +5 sul Lens (vittorioso il giorno prima sul Tolosa). Ospiti due volte avanti con Baldé, ma la squadra di Galtier (titolari gli azzurri Donnarumma e Verratti) è stata brava a ribaltarla con un poker messo a segno da Soler, Messi, Neymar e Mbappé (su rigore). Nei minuti finali il terzo gol degli ospiti firmato da Palaversa, ma non basta: vincono i parigini che ora si preparano a sfidare la Juve in Champions League, in cui si giocheranno con il Benfica il primo posto nel Gruppo H.