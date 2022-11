Psg, il grido affettuoso di Neymar per Verratti: "Ti voglio bene!"

PARIGI (Francia) - Nuovo attestato d'affetto da parte di Neymar nei confronti di Marco Verratti, suo compagno di squadra nel Psg. L'asso brasiliano ha pubblicato su Instagram Stories un breve video in cui, rientrando negli spogliatoi dall'allenamento al Parco dei Principi, grida: "Marco! Lindo! Te quiero amigo!", con un'inequivocabile tag al centrocampista della nazionale azzurra. Quel "Marco, caro, ti voglio bene amico" è la conferma della stima calcistica e umana da parte di Neymar per Verratti. Già in passato l'attaccante del Paris Saint-Germain si era espresso in modo entusiasta nei confronti del 30enne abruzzese: "È un genio. È uno dei migliori centrocampisti con cui io abbia giocato, insieme a Xavi Hernández e Iniesta", le parole di Neymar un anno fa. "È un giocatore fantastico, in campo, e fuori una persona incredibile, con un cuore enorme. È davvero un grande e lo considero mio amico oltre che uno dei migliori con cui abbia giocato", ha poi ribadito il brasiliano a Dazn nello scorso settembre.