La mente del Psg lascia il club: gli scenari

Il Paris Saint Germain dice addio ad una delle figure più autorevoli del club. Jean-Claude Blanc, direttore generale dei parigini dal 2011, ha lasciato la società per un nuovo progetto professionale. Sarà il nuovo Ceo di Ineos, la prestigiosa azienda petrolchimica inglese, proprietaria del Nizza. Per il presidente Al Khelaifi si tratta di un duro colpo da digerire. Blanc era stato infatti un dirigente di primo piano, sia per i risultati sportivi che per il posizionamento del marchio. Nel 2016, l'ex direttore generale commissionò la riforma del Parco dei Principi in occasione degli Europei e fu anche il cervello della costruzione della nuova città dello sport, che sarà inaugurata l'anno prossimo, poco prima dei Giochi Olimpici che si svolgeranno a Parigi. "Le ultime dodici stagioni sono state una meravigliosa avventura professionale, sono orgoglioso di aver aiutato il Psg a diventare la potenza sportiva internazionale che è oggi", ha dichiarato l'ex direttore generale.