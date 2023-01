Ligue 1, Tudor vince ancora: Marsiglia terzo. Si ferma Fonseca

MONTPELLIER (FRANCIA) - Il Marsiglia vince sul campo del Montpellier in uno dei posticipi che hanno chiuso il programma della 17ª giornata di Ligue 1. La squadra di Tudor si è imposta per 2-1, conquistando la terza vittoria consecutiva grazie alla rete al 44’ di Tavares (poi espulso all'87'), e al raddoppio con l'autogol di Esteve al 61’. Brivido finale al 91', quando Savanier accorcia le distanze su rigore. La squadra di Tudor resta, così, al terzo posto con 36 punti dietro al Lens, secondo in classifica a 40 punti. Rimane quarto, con 34 punti, il Rennes che batte per 2-1 il Nizza con le reti di Terrier e Bourigeaud.