Mbappè, ecco la nuova fidanzata: è una modella da un milione di followers

Una nuova fidanzata per Kylian Mbappé. L'attaccante del Paris Saint Germain e della nazionale francese, si trova in vacanza a New York in compagnia dell'ex interista Hakimi. Nonostante le accortezze prese dai due (che sono stati visti girare con cappellini e occhiali da sole per non farsi riconoscere) i fotografi li hanno subito riconosciuti. Mbappé è stato visto in compagnia di Stephanie Rose Bertram, modella e influencer da un milione di followers su Instagram.