Lo sfogo furioso all'uscita dal campo finisce malissimo: fischiato dai suoi stessi tifosi!

LIONE (FRANCIA) - Una serata da dimenticare quella vissuta da Toko Ekambi ieri (sabato 14 gennaio) in occasione dal match perso dal suo Lione in casa contro lo Strasburgo in uno degli anticipid ella 19ª giornata di Ligue 1. Oltre alla delusione per la sconfitta incassata insieme ai suoi compagni, il 30enne attaccante francese naturalizzato camerunense ha vissuto momenti di nervosismo dal punto di vista personale quando il pubblico di casa lo ha fischiato al momento della sostituzione (al 58' ha lasciato il posto a Barcola).