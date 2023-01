Incredibile in Ligue 1: insulti e striscioni omofobi, l'arbitro deve interrompere la partita

MONTEPELLIER (FRANCIA) - Atmosfera tesissima in casa Montpellier. La squadra di casa è a ridosso della zona retrocessione in Ligue 1 e, in occasione del match odierno contro il Nantes (prossimo avversario della Juventus ai playoff di Europa League) allo 'Stade de la Mosson' gli ultras hanno contestato la squadra, reduce dalla pesante sconfitta per 6-1 contro il Nizza. Il tifo organizzato del club blu-arancio ha iniziato a lanciare fumogeni in campo, rendendo impossibile il proseguimento del match. La partita è stata sospesa dal direttore di gara Thomas Leonard per poi riprendere dopo oltre 10 minuti.