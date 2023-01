La folle scelta del tifoso per la maglia di Messi, offerta una cifra assurda

PARIGI - Una cifra record per la maglia dell'uomo dei record. Come riportato da Le Parisien, la maglia numero 30 del Psg di Lionel Messi è stata venduta all'asta per 43.623 euro. Un tifoso cinese ha acquistato la maglia del neocampione del mondo indossata nella vittoria per 2-0 contro l'Angers. Messi va via come il pane se pensiamo che la maglia di Neymar è stata acquista per 7894 euro. Quella di Mbappé, indossata dal campione francese nel match contro lo Strasburgo, è salita fino a 15.017 euro. Insomma, cifre ben lontane dai 43.623 euro raccolti per la maglia di Messi. Il ricavato sarà dato in beneficenza grazie all'iniziativa del Psg che ha lo scopo di "creare sempre più vicinanza con i propri tifosi".