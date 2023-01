Marsiglia, maxi stangata per Bailly: squalificato per sette partite!

MARSIGLIA (FRANCIA) - Mano pesante della Disciplinare francese nei confronti di Eric Bailly : sette turni di squalifica per il difensore ivoriano del Marsiglia , espulso nei sedicesimi di Coppa di Francia a inizio anno. L'ex Manchester United si era visto mostrare il rosso per un'entrata killer sul centrocampista dell' Hyeres , N'Diaye , colpito al petto col piede e finito poco dopo in ospedale.

Il 28enne difensore centrale ivoriano, che in carriera ha vestito anche le maglie del Villarreal e dell'Espanyol, ha già scontato due delle sette gare comminate, ora salterà la sfida di domani in Coppa di Francia contro il Rennes e poi le successive sfide di Ligue 1 con Monaco, Nantes e Nizza. L'ultima gara la sconterà l'8 febbraio sempre in coppa in caso di qualificazione o il 12 febbraio in campionato col Clermont. Sulla maxi squalifica è intervenuto l'allenatore del Marsiglia, Igor Tudor: "Squalifica esagerata ma ormai è andata così e non possiamo farci niente", sottolinea l'ex tecnico del Verona. "Abbiamo già giocato due partite senza di lui, domani ne giocheremo un'altra e poi ne mancheranno altre quattro".