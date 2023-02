Messi, svolta clamorosa sul suo futuro: il Psg trema. La mossa a sorpresa del padre che svela tutto

Il rinnovo di Leo Messi con il Paris Saint Germain resta avvolto nel mistero. L'accordo, sbandierato ai quattro venti prima del Mondiale, sembra non essere in realtà così vicino. Mercoledì il padre del campione argentino ha incontrato i dirigenti del Psg: un faccia a faccia che non ha però portato ad un accordo definitivo. Nessuna forma sul rinnovo, nessun prolungamento di un contratto che scadrà a giugno. Secondo quanto riportato de L'Equipe, l'ottimismo di qualche settimana fa è venuto meno. Il quotidiano francese sottolinea che Messi stia prendendo tempo, cercando di capire la reale proposta dell'Inter di Miami, pronto a ricoprirlo d'oro pur di portarlo a giocare nella Mls.