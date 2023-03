Psg, la frase di Galtier sul caso Hakimi: ecco cosa ha detto

PARIGI (FRANCIA) - Il tecnico del Psg Christophe Galtier ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Nantes. Contro i canarini, recentemente eliminati dall'Europa League per mano della Juventus, il tecnico dei campioni di Francia non potrà contare su Renato Sanches e su Achraf Hakimi. Sul caso scoppiato nelle ultime ore e che vede protagonista l'ex Inter, accusato di presunta violenza sessuale ai danni di una 24enne, Galtier risponde così: "Si è allenato individualmente 48 ore fa a causa di un infortunio muscolare che si porta dietro dai Mondiali. L'obiettivo è che sia a disposizione per la partita contro il Bayern. Non risponderò a nessuna domanda extra-sportiva su di lui".