Alexis Sanchez flop, attaccato dalla stella del tennis: "300 mila euro al mese per cosa?"

MARSIGLIA (FRANCIA) - Prosegue il momento difficile del Marsiglia . La squadra di Igor Tudor ha detto addio ai sogni di vincere il campionato dopo il roboante 0-3 subito in casa, all'Orange Velodrome, contro il Psg nel 'Classique' ed è stata eliminata anche dalla Coppa di Francia : i focesi hanno alzato bandiera bianca ai quarti di finale contro l' Annecy , squadra che milita in Ligue 2 (la Serie B francese), suscitando le dure critiche dei tifosi marsigliesi.

Sanchez criticato: la frase è una sentenza

Uno dei giocatori più criticati dalla tifoseria focese è senza dubbio Alexis Sanchez: l'ex attaccante dell'Inter è entrato nell'occhio del ciclone per aver sbagliato un calcio di rigore decisivo ai fini della qualificazione. Tra le contestazioni più feroci, spiccano quelle dell'ex tennista francese Marion Bartoli. Nota tifosa del Marsiglia, l’ex numero 7 della classifica Wta, capace in carriera anche di vincere Wimbledon e di raggiungere una semifinale al Roland Garros, ha commentato così la brutta prestazione dell'attaccante cileno in Coppa: "È una cattiva condotta professionale. Per noi tifosi è vergognoso. Ci hanno deriso! Sanchez guadagna 300.000 euro al mese e non riesce nemmeno a tirare un rigore contro un portiere di Ligue 2!", tuona l'ex giocatrice durante il programma 'Super Moscato Bowl'. Una frase, quella di Bartoli, destinata a far discutere.

