Psg, Neymar shock: stagione finita

ROMA - La stagione di Neymar può considerarsi conclusa qui. E' quanto si evince da un bollettino medico relativo al brasiliano diramato dal Psg. L'attaccante, negli ultimi anni, ha avuto più di un problema alla caviglia destra e, a quanto si apprende dalla nota del club parigino, dopo l'ultima distorsione riportata il 20 febbraio "lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un'operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati - prosegue il bollettino - hanno confermato questa esigenza". L'intervento, si apprende dalla nota, "verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'ASPETAR Hospital di Doha". Un intervento che chiaramente fermerà a lungo Neymar: per un ritorno ad allenarsi in gruppo, "è prevista un'attesa di 3-4 mesi prima del suo ritorno". Vale a dire che, nella migliore delle ipotesi possibile, il brasiliano potrà tornare non prima degli inizi di giugno: la stagione di Neymar termina qui.