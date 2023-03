Ligue 1, Lacazette risponde a David: Lille-Lione finisce 3-3

Gol, emozioni e spettacolo nell'anticipo della 27esima giornata della Ligue 1. Lille e Lione pareggiano 3-3, al termine di una gara divertente ed equilibrata. Ai padroni di casa non basta una tripletta (due gol su calcio di rigore) di uno scatenato Jonathan David per portare a casa il successo. Gli ospiti prima accorciano le distanze con Barcola (che segna il momentaneo gol del 2-1), poi (dopo la terza rete dei padroni di casa), trovano il pareggio con una doppietta di Lacazette, che arriva al sedicesimo centro (in 24 partite in campionato). Il Lille resta al sesto posto in classifica con 46 punti. Il Lione è ottavo con 40.