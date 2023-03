Fonseca ha cambiato il Lilla: e punta già l’Europa!

ROMA - Nel nord della Francia c’è un allenatore che conosciamo bene e che sta costruendo un progetto nuovo: dopo due anni altalenanti alla Roma, Paulo Fonseca si sta rilanciando al Lilla, dove ha ricevuto dalla proprietà l’incarico di riportare la squadra in Europa entro il 2024. Dopo 28 giornate di campionato Fonseca è a buon punto: è sesto in classifica, a un solo punto dal Rennes che oggi sarebbe qualificato per la Conference League e a -5 dal Monaco che invece è avviato verso l’Euroleague. Nell’intervista che rilasciò a dicembre a questo giornale, Fonseca spiegò che la classifica lo interessava meno di altri elementi di crescita, che erano considerati la parte principale del percorso.