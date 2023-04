Ligue 1, il Lens aggancia il secondo posto del Marsiglia. Niang trascina l'Auxerre

Nel posticipo del sabato della 29ª giornata di Ligue 1 , il Lens passa a Rennes 1-0 grazie a un gol di Openda , e approfitta del mezzo passo falso del Marsiglia di Tudor per agganciarlo al secondo posto in classifica, a -6 dal Psg capolista.

Rennes-Lens 0-1, tabellino e statistiche

L'ex Milan Niang decide lo sfida salvezza

Nell'anticipo pomeridiano tre punti pesantissim per l'Auxerre, che piega 1-0 il Troyes in un delicatissimo scontro diretto per la salvezza. A decidere la sfida è una vecchia conoscenza del calcio italiano: M'Baye Niang,ex del Milan, che al 73' si avventa sull'assist di Da Costa, e regala un successo vitale nella corsa verso la permanenza nella massima serie transalpina.

Auxerre-Troyes 1-0, tabellino e statistiche