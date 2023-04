Psg, Ekitike non ha spazio: lo sfogo sui social diventa virale

Ekitike, sfogo social contro il Psg

L'attaccante ha collezionato solo 20 presenze in campionato, di cui solo 8 partendo da titolare con solo 854 minuti giocati e 3 gol. Numeri non impressionati, con sempre meno spazio trovato nelle ultime partite. Sui social Ekitike ha lasciato una provocazione sulla sua situazione, dopo non essere sceso in campo contro il Nizza: nella sua biografia di Instagram ha scritto "sub 44", ovvero "sostituto numero 44". Uno sfogo che non promette bene per il suo futuro nel Psg.